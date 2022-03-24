Великобритания ввела санкции в отношении 65 россиян: в списке глава "Сбербанка"
Источник:правительство Великобритании
Великобритания ввела новые санкции против россиян. Ограничения были введены против 65 физлиц и организаций.
Так Лондон отреагировал на войну, которую Россия начала в Украине. О новых санкциях объявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
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Санкции были введены против ряда ключевых стратегических отраслей и отдельных лиц. В общем после вторжения Великобритания ввела ограничения против более чем тысячи человек и предприятий России.
Кого касаются новые ограничения
- Нефтяного магната-миллиардера Евгения Швидлера;
- учредителя банка "Тинькофф" Олега Тынькова;
- гендиректора крупнейшего российского банка "Сбербанк" Германа Грефа;
- племянницы министра иностранных дел Сергея Лаврова Полины Ковалевой;
- Галины Данильченко, которую Россия назначила "мэром" Мелитополя;
- ППК "Вагнера";
- компании "Кронштадт", производящей беспилотники;
- "Совкомфлот";
- "РусГидро";
- "Альфа Банка";
- компании по добыче алмазов "Алроса";
- заместителя председателя правления "Газпрома" Олега Аксютина;
- первого вице-президента "Роснефти" Дидье Казимиро;
- заместителя председателя правления "Роснефти" Желько Рунье и других.
Эти олигархи и наемные головорезы причастны к убийству невинных мирных жителей, и это правильно, что они платят за это. Путину не следует питать иллюзий – мы объединены с нашими союзниками и будем продолжать затягивать гайки в российской экономике, чтобы обеспечить его провал в Украине. Отступления не будет,
– заверила Трасс.
Санкции предусматривают замораживание активов, запрет британцам сотрудничать с подсанкционными лицами и организациями, а также запрет на въезд для перечисленных россиян в Великобританию.
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