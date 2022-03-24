Великобритания ввела санкции в отношении 65 россиян: в списке глава "Сбербанка"

24 марта 2022 , 11:22
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Источник:

правительство Великобритании

Великобритания ввела новые санкции против россиян. Ограничения были введены против 65 физлиц и организаций.

Так Лондон отреагировал на войну, которую Россия начала в Украине. О новых санкциях объявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

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Санкции были введены против ряда ключевых стратегических отраслей и отдельных лиц. В общем после вторжения Великобритания ввела ограничения против более чем тысячи человек и предприятий России.

Кого касаются новые ограничения

  • Нефтяного магната-миллиардера Евгения Швидлера;
  • учредителя банка "Тинькофф" Олега Тынькова;
  • гендиректора крупнейшего российского банка "Сбербанк" Германа Грефа;
  • племянницы министра иностранных дел Сергея Лаврова Полины Ковалевой;
  • Галины Данильченко, которую Россия назначила "мэром" Мелитополя;
  • ППК "Вагнера";
  • компании "Кронштадт", производящей беспилотники;
  • "Совкомфлот";
  • "РусГидро";
  • "Альфа Банка";
  • компании по добыче алмазов "Алроса";
  • заместителя председателя правления "Газпрома" Олега Аксютина;
  • первого вице-президента "Роснефти" Дидье Казимиро;
  • заместителя председателя правления "Роснефти" Желько Рунье и других.

Эти олигархи и наемные головорезы причастны к убийству невинных мирных жителей, и это правильно, что они платят за это. Путину не следует питать иллюзий – мы объединены с нашими союзниками и будем продолжать затягивать гайки в российской экономике, чтобы обеспечить его провал в Украине. Отступления не будет,
– заверила Трасс.

Санкции предусматривают замораживание активов, запрет британцам сотрудничать с подсанкционными лицами и организациями, а также запрет на въезд для перечисленных россиян в Великобританию.

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Автор: Софія Мінджоса