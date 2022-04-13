Великобритания ввела санкции против Медведчука

Великобритания расширила санкции против России. Поэтому под новые ограничения попал кум главы Кремля Виктор Медведчук.

Все активы кума Путина на территории Великобритании теперь заморожены. В Лондоне считают его лицом, угрожающим территориальной целостности и суверенитету Украины.

Обратите внимание Будет решать президент, – Арестович о том, что будет дальше с Медведчуком

Медведчук в одном списке с боевиками

Также Медведчуку запретили въезд на территорию Великобритании. Кум Путина оказался в одном санкционном списке вместе с российскими бизнесменами и олигархами, боевиками из Донбасса и супругой главы российского МИД Сергея Лаврова.

Напомним, что 12 апреля благодаря проведенной сотрудниками СБУ спецоперации Виктора Медведчука поймали. Еще в начале российского вторжения в Украину он скрылся из-под домашнего ареста и полтора месяца скрывался.

Судьбу Медведчука будет решать президент. Во время ночного обращения он предложил обменять кума Путина на всех украинских пленников.

Интересно – в МВД отреагировали на предложение обменять Медведчука на украинских пленников: смотрите видео