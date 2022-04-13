Великобритания ввела санкции против помощника Путина и российских бизнесменов

Великобритания 13 апреля ввела новые ограничения против России. В этот раз в санкционный список попали российские олигархи и политики.

Ограничения ввели против помощника Владимира Путина Андрея Фурсенко. Об этом решении сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Актуально Великобритания внесла в санкционный список более 200 олигархов и компаний России

Какие бизнесмены оказались в списке

Александр Алекперов,

Владимир Евтушенков,

Андрей Бокарев,

Александр Шульгин,

Игорь Касаев,

сестры Алишера Усманова.

Теперь все эти люди не смогут попасть на территорию Великобритании. Лондон заморозил активы россиян и запретил британским предприятиям сотрудничать с ними.

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