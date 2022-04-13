Великобритания ввела санкции против помощника Путина и российских бизнесменов
13 апреля 2022 , 14:53Читати новину українською
Источник:правительство Великобритании
Великобритания 13 апреля ввела новые ограничения против России. В этот раз в санкционный список попали российские олигархи и политики.
Ограничения ввели против помощника Владимира Путина Андрея Фурсенко. Об этом решении сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Актуально Великобритания внесла в санкционный список более 200 олигархов и компаний России
Какие бизнесмены оказались в списке
- Александр Алекперов,
- Владимир Евтушенков,
- Андрей Бокарев,
- Александр Шульгин,
- Игорь Касаев,
- сестры Алишера Усманова.
Теперь все эти люди не смогут попасть на территорию Великобритании. Лондон заморозил активы россиян и запретил британским предприятиям сотрудничать с ними.
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