Великобритания ввела санкции против вероятной любовницы Путина Алины Кабаевой

Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой – предполагаемой любовницы Владимира Путина. По состоянию на 13 мая страна уже ввела ограничения против более тысячи физических и сотни юридических лиц.

О новых санкциях объявила Лиз Трасс – министр иностранных дел Великобритании. В официальном сообщении говорится, что родственники Путина получают высокие посты и ведут роскошный образ жизни благодаря своей принадлежности к режиму.

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Однако Великобритания будет продолжать вводить санкции против всех, кто поддерживает Путина и его военную машину. Это будет продолжаться, пока Украина не одержит победу в войне.

Официальные активы Путина скромны, а его образ жизни финансируется кликой семьи, друзей и элиты,

– говорится в сообщении.

Кто оказался в новом санкционном списке