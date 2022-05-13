Великобритания ввела санкции против вероятной любовницы Путина Алины Кабаевой

13 мая 2022 , 13:31
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Источник:

GOV.UK

Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой – предполагаемой любовницы Владимира Путина. По состоянию на 13 мая страна уже ввела ограничения против более тысячи физических и сотни юридических лиц.

О новых санкциях объявила Лиз Трасс – министр иностранных дел Великобритании. В официальном сообщении говорится, что родственники Путина получают высокие посты и ведут роскошный образ жизни благодаря своей принадлежности к режиму.

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Однако Великобритания будет продолжать вводить санкции против всех, кто поддерживает Путина и его военную машину. Это будет продолжаться, пока Украина не одержит победу в войне.

Официальные активы Путина скромны, а его образ жизни финансируется кликой семьи, друзей и элиты,
– говорится в сообщении.

Кто оказался в новом санкционном списке

  • Алина Кабаева – бывшая художественная гимнастка, руководитель совета директоров Национальной Медиа Группы и экс-депутат Госдумы от "Единой России". Кроме того, Кабаева, вероятно, является любовницей главы Кремля. По данным СМИ, у них есть по меньшей мере один общий ребенок.
  • Анна Зацепина – бабушка Кабаевой.
  • Людмила Очеретная – бывшая жена Путина. Они развелись в 2014 году. С тех пор Очеретная получала выгоду от льготных деловых отношений с государственными структурами.
  • Игорь Путин – двоюродный брат главы Кремля. Бизнесмен, возглавляет международный морской порт "Печенга".
  • Михаил Путин – родственник российского президента. Бизнесмен. Заместитель председателя правления СОГАЗ – страховой компании. Заместитель главы правления "Газпрома".
  • Роман Путин – двоюродный брат главы Кремля. Мужчина всегда хвастался своими семейным связями и утверждал, что именно это позволило его компании "Путин Консалтинг" помогать иностранным инвесторам.
  • Михаил Шеломов – двоюродный брат Путина. Бизнесмен. Именно его компания ООО "Акцепт" делит сотрудников с фирмой, которая по документам является владелицей "Дворца Путина". Кроме того, Шеломов является акционером банка "Россия" – тесно связанным с Кремлем.
  • Александр Плехов – друг Путина. Получал от этих взаимоотношений весомую выгоду. Его компания Vital Development "славилась" значительным покровительством государства.
  • Михаил Клишин – член совета директоров СОГАЗ, исполнительный директор банка "Россия".
 