Великобритания ввела санкции против вероятной любовницы Путина Алины Кабаевой
Источник:GOV.UK
Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой – предполагаемой любовницы Владимира Путина. По состоянию на 13 мая страна уже ввела ограничения против более тысячи физических и сотни юридических лиц.
О новых санкциях объявила Лиз Трасс – министр иностранных дел Великобритании. В официальном сообщении говорится, что родственники Путина получают высокие посты и ведут роскошный образ жизни благодаря своей принадлежности к режиму.
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Однако Великобритания будет продолжать вводить санкции против всех, кто поддерживает Путина и его военную машину. Это будет продолжаться, пока Украина не одержит победу в войне.
Официальные активы Путина скромны, а его образ жизни финансируется кликой семьи, друзей и элиты,
– говорится в сообщении.
Кто оказался в новом санкционном списке
- Алина Кабаева – бывшая художественная гимнастка, руководитель совета директоров Национальной Медиа Группы и экс-депутат Госдумы от "Единой России". Кроме того, Кабаева, вероятно, является любовницей главы Кремля. По данным СМИ, у них есть по меньшей мере один общий ребенок.
- Анна Зацепина – бабушка Кабаевой.
- Людмила Очеретная – бывшая жена Путина. Они развелись в 2014 году. С тех пор Очеретная получала выгоду от льготных деловых отношений с государственными структурами.
- Игорь Путин – двоюродный брат главы Кремля. Бизнесмен, возглавляет международный морской порт "Печенга".
- Михаил Путин – родственник российского президента. Бизнесмен. Заместитель председателя правления СОГАЗ – страховой компании. Заместитель главы правления "Газпрома".
- Роман Путин – двоюродный брат главы Кремля. Мужчина всегда хвастался своими семейным связями и утверждал, что именно это позволило его компании "Путин Консалтинг" помогать иностранным инвесторам.
- Михаил Шеломов – двоюродный брат Путина. Бизнесмен. Именно его компания ООО "Акцепт" делит сотрудников с фирмой, которая по документам является владелицей "Дворца Путина". Кроме того, Шеломов является акционером банка "Россия" – тесно связанным с Кремлем.
- Александр Плехов – друг Путина. Получал от этих взаимоотношений весомую выгоду. Его компания Vital Development "славилась" значительным покровительством государства.
- Михаил Клишин – член совета директоров СОГАЗ, исполнительный директор банка "Россия".