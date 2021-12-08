Великобритания выделит миллиард фунтов на поддержку Украины

Великобритания выделяет миллиард фунтов стерлингов на поддержку Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, размер британской поддержки для Украины существенно вырос. Теперь общая сумма составляет 3,5 миллиарда фунтов.

К теме Новый транш уже в марте 2022: сможет ли Украина выполнить все условия МВФ

Помощь – результат переговоров

По словам президента Владимира Зеленского, увеличение Великобританией размера финансовой поддержки Украины является результатом переговоров с Борисом Джонсоном.

По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном, в уходящем году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов,

– заявил президент.

Владимир Зеленский добавил, что средства от Великобритании будут направлены на инвестиции, торговлю и безопасность нашего государства.

Финансовая поддержка Украины: главное

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 декабря международные резервы Украины выросли на 3% и составляют свыше 30 миллиардов долларов;

Этому в частности способствовал транш Международного валютного фонда.

Украина получила от МВФ транш в размере 500 миллионов долларов в рамках программы stand-by для преодоления последствий пандемии коронавируса.

К теме предлагаем выпуск "На эту минуту" о курсе доллара в следующем году:

Текст публикации Владимира Зеленского

Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном. В уходящем году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов.