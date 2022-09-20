2,3 миллиарда: в Великобритании подтвердили рекордную помощь Украине

Великобритания в 2023 году выделит Украине помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Эта цифра означает, что уровень поддержки в следующем году не уменьшится.

В британском правительстве отметили, что страна уравняет до уровня 2022 года или даже увеличит военную поддержку Украины в 2023 году.

Ранее Великобритания собирается выделить Украине военную помощь на 2,6 миллиарда долларов, – СМИ

Безопасность Украины – это наша безопасность,

– отметили в Великобритании.

Заметим, накануне Financial Times писало, что новая премьер Лиз Трасс хочет увеличить военную помощь для Украины. Отмечали, что Лондон выделит либо такую же сумму, как в этом году (2,3 миллиарда фунтов стерлингов, что в долларах 2,63 миллиарда), либо больше.

Поддержка Великобритании: что известно

Великобритания – второй по величине военный донор Украины. Она помогает нам с первых дней полномасштабной войны.

Лондон выделил 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году. Страна предоставила сотни ракет, 5 систем ПВО, 120 бронированных машин и другую технику.

Кроме того, на территории Великобритании проводят базовую общевойсковую подготовку украинских военнослужащих. Программа предусматривает получение навыков для проведения наступательных и оборонных действий в урбанизированной местности. Подготовку уже успешно завершили почти 5 тысяч наших воинов.

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