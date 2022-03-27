Великобритания заявляет, что с России могут снять санкции после выхода ее войск из Украины

В Лондоне заявили, что санкции, введенные против российских физических лиц и компаний, могут быть сняты, если Россия выйдет из Украины и прекратит агрессию.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс напомнила, что санкции применили, чтобы искалечить российскую экономику и заставить Путина прекратить войну.

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Санкции могут снять, если Россия отступит

Трасс отметила, что ограничения могут быть сняты, если Москва поменяет курс. Правда, чиновница помнит: Россия подписала несколько соглашений, которые просто не соблюдает. Следовательно, должны быть жесткие рычаги, то есть сильные санкции.

Если же агрессия возникнет еще раз, министр размышляет о возможности, чтобы санкции были быстрыми.

Кстати, Трасс добавила, что совместная наработка санкций сблизила Великобританию и Европейский Союз после того, как отношения стали сильно напряженными после Brexit.

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