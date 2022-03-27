Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс нагадала, що санкції застосували, аби скалічити російську економіку та змусити Путіна припинити війну.

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Санкції можуть зняти, якщо Росія відступить

Трасс зауважила, що обмеження можуть зняти, якщо Москва змінить курс. Щоправда, чиновниця пам'ятає: Росія підписала кілька угод, яких просто не дотримується. Відтак повинні бути жорсткі важелі, тобто сильні санкції.

Якщо ж агресія виникне ще раз, міністерка роздумує про можливість, аби санкції були швидкими.

До речі, Трасс додала, що спільне напрацювання санкцій зблизило Велику Британію та Європейський Союз після того, як відносини стали сильно напруженими після Brexit.

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