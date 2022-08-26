Меньше колес – больше безопасности: как в Украине начинает приживаться европейская привычка

Столкнувшись с дефицитом горючего в начале войны, мы в очередной раз убедились, что велосипед – это дешевое и комфортное средство передвижения по городу. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Город пересаживается на двухколесный транспорт

Однако по статистике, в 2020 году на дорогах в Украине погибли 150 детей. Следовательно, вопрос устойчивого развития и качественной инфраструктуры – это не только о дорогах, но и о жизни людей.

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Развитие велосипедной инфраструктуры в украинских городах в большинстве своем является заслугой активистов. Поскольку послевоенное восстановление городов предполагает, что они станут лучше, велосипедное движение должно найти достойное место. Примером может стать Житомир, где уже начали вводиться инфраструктурные изменения, и это дает надежду на движение в этом направлении всех городов Украины.

К сожалению, с велодорожками в Житомире большие проблемы: их протяженность составляла всего примерно 2 километра. Но именно в этом городе воплотили проект, который учит детей передвигаться по городу активно и безопасно.

"TUMI – это международная инициатива, которая помогает городам воплощать проекты в сфере городской мобильности. Житомир – один из 10 городов мира и единственный в Европе, который получил этот грант", – рассказал Борис Пахолюк, директор коммунального учреждения "Агентство развития города".

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Школьники – двигатель прогресса

Школьники из Житомира стали авторами необходимых управленческих решений – они вместе с родителями и учителями исследовали улицы, провели анализ и определили участки, нуждающиеся в инфраструктурных улучшениях. Наиболее активны получить финансирование для обустройства школьного двора парковкой для велосипедов, велосипедным СТО и средствами на реализацию разработанной концепции школьной мобильности.

Общая стоимость проекта составила 160 тысяч евро безвозвратной грантовой помощи, 15% из которых предоставила городская администрация из местного бюджета. Со своей стороны городские власти привлекли эти средства через германскую правительственную организацию GIZ.

Наши улицы небольшие, поэтому на некоторых из них поместить велодорожки невозможно. Есть вариант расширить тротуар и там поместить велодорожки, однако для этого нужно срезать старые деревья и взорвать новые. Этот шаг встречает сопротивление в общине. Однако игнорировать этот вопрос мы не собираемся,

– отметил Сергей Сухомлин, городской голова Житомира.

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Как сделать путь в школу в вашем городе более безопасным

Разработать план устойчивой мобильности (стратегический план развития школы по передвижению учащихся).

Создать школьный комитет.

Организовать исследования – какими путями и способами школьники добираются до школы.

Проработать результаты, определить наиболее проблемные участки, разработать план действий.

Найти источник финансирования: краудфандинг (общественное финансирование), местные грантовые программы, включение мер в городские целевые программы, международные гранты.

Реализовать спланированное.

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