Венецианская комиссия инициирует прекращение права России на представительство
Источник:Верховная Рада Украины
Члены Бюро Венецианской Комиссии (ВК) 8 марта направили решение к Президенту ВК госпоже Клэр Бази-Малори, чтобы она обратилась в Комитет Министров Совета Европы по вопросу о прекращении права России на представительство в Венецианской Комиссии.
Об этом сообщил член Бюро Венецианской Комиссии, заместитель Председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый.
Читайте также: США предупредили Китай о санкциях за поддержку России
Так, в соответствии с пунктом 8 Резолюции Комитета Министров СМ/Res(2022)1 по юридическим и финансовым последствиям прекращения права Российской Федерации на представительство в Совете Европы полномочным органом принять решение о прекращении такого представительства в Венецианской Комиссии является Комитет Министров Совета Европы,
– говорится в сообщении.
Ожидается, что Комитет Министров примет свое решение по этому вопросу 10 марта.
Венецианская комиссия – что это?Орган Совета Европы по вопросам конституционного права, предоставляющий выводы о соответствии законов и решений к европейским стандартам и ценностям.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!