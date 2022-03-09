Венецианская комиссия инициирует прекращение права России на представительство

Члены Бюро Венецианской Комиссии (ВК) 8 марта направили решение к Президенту ВК госпоже Клэр Бази-Малори, чтобы она обратилась в Комитет Министров Совета Европы по вопросу о прекращении права России на представительство в Венецианской Комиссии.

Об этом сообщил член Бюро Венецианской Комиссии, заместитель Председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый.

Читайте также: США предупредили Китай о санкциях за поддержку России

Так, в соответствии с пунктом 8 Резолюции Комитета Министров СМ/Res(2022)1 по юридическим и финансовым последствиям прекращения права Российской Федерации на представительство в Совете Европы полномочным органом принять решение о прекращении такого представительства в Венецианской Комиссии является Комитет Министров Совета Европы,

– говорится в сообщении.

Ожидается, что Комитет Министров примет свое решение по этому вопросу 10 марта.

Венецианская комиссия – что это? Орган Совета Европы по вопросам конституционного права, предоставляющий выводы о соответствии законов и решений к европейским стандартам и ценностям.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!