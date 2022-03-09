Про це повідомив член Бюро Венеційської Комісії, заступник Голови Конституційного Суду України Сергій Головатий.

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Так, відповідно до пункту 8 Резолюції Комітету Міністрів СМ/Res(2022)1 щодо юридичних і фінансових наслідків припинення права Російської Федерації на представництво в Раді Європи повноважним органом ухвалити рішення щодо припинення такого представництва у Венеційській Комісії є Комітет Міністрів Ради Європи,

– йдеться в повідомленні.

Очікується, що Комітет Міністрів ухвалить своє рішення з цього питання 10 березня.

Венеціанська Комісія – що це? Орган Ради Європи з питань конституційного права, який надає висновки про відповідність законів та рішень до європейських стандартів та цінностей.

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