В Венеции активисты захватили дворец российского олигарха

Если введенные против России санкции кажутся активистам слишком медленными, то они берут ситуацию под свой контроль. Так, в Венеции был захвачен дворец российского олигарха Леонида Михельсона.

Здание взяли под свой контроль активисты левых сил. А сам Леонид Михельсон – российский миллиардер, а также глава правления газовой компании "Новатек".

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В Италии имущество Михельсона до сих пор неприкосновенно

О захвате имения Михельсона сообщила российская художница и писательница Екатерина Марголис. В настоящее время она проживает в Европе.

Почему активисты взяли под контроль здание? Это был решительный шаг, которым они ответили на бездействие Италии. Ведь на Леонида Михельсона как Великобритания, так и Канада наложила персональные санкции. В этой стране и его дела, и его имущество оставались неприкосновенными. И это при том, что он входит в десятку самых богатых людей страны-агрессора.

Интересно, что во дворце функционировал фонд современного искусства Михельсона, называвшийся VAC. Но на днях вывеску решили сменить на более нейтральную, убрав с нее букву "V", которая ассоциируется с оккупантами. Теперь там можно увидеть надпись "Palazzo delle Zattere" (Палаццо делле Заттере – 24 канал).

Интересно, что несколько недель активисты распространяли в Венеции открытки. В них они отмечали близость Леонида Михельсона с Владимиром Путиным. Также напоминали о претензиях, которые бизнесу "Новатек" высказывают экологи.

Ранее в Германии арестовали роскошную яхту соратника Путина

Несколько дней назад мы рассказывали, что в порту Гамбурга задержали яхту Luna. Известно, что судно стоимостью 400 миллионов евро принадлежит российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Интересно, что раньше им владел другой российский олигарх – Роман Абрамович.

Заметим, что по документам судном владеет не Ахмедов, а Лихтенштейнский траст. Поэтому Федеральному управлению немецкой уголовной полиции необходимо было сначала выявить доказательства. И лишь после этого связывать российского миллиардера с кораблем за 400 миллионов евро.

Лишь после тщательного анализа, а также рассмотрения дела, правоохранители обнаружили связь между Ахмедовым и Luna. Следовательно, роскошная яхта попала под санкции. Теперь она не сможет покидать порт Гамбурга.

Что касается самого Ахмедова, то он родом из Азербайджана. В начале апреля миллиардер попал в санкционный список ЕС. Более 20 лет олигарх попадает в ТОП 200 самых богатых людей России по версии Forbes страны-агрессора. Известно также, что он был ранее членом Совета Федерации Европы.

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