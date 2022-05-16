Споруду взяли під свій контроль активісти лівих сил. А сам Леонід Міхельсон – російський мільярдер, а також голова правління газової компанії "Новатек".

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В Італії майно Міхельсона досі недоторканне

Про захоплення маєтку Міхельсона повідомила російська художниця та письменниця Катерина Марголіс. Наразі вона мешкає в Європі.

Чому активісти взяли під контроль будівлю? Це був рішучий крок, яким вони відповіли на бездіяльність Італії. Адже на Леоніда Міхельсона як Велика Британія, так і Канада наклала персональні санкції. Натомість у цій країні і його справи, і його майно залишалося недоторканним. І це при тому, що він входить до десятки найбагатших людей країни-агресорки.

Цікаво, що в палаці функціонував фонд сучасного мистецтва Міхельсона, який називався V-A-C. Але на днях вивіску вирішили змінити на нейтральнішу, прибравши з неї літеру "V", яка асоціюється з окупантами. Тож тепер там можна побачити напис "Palazzo delle Zattere" (Палаццо делле Заттере – 24 канал).

Цікаво, що протягом кількох тижнів активісти розповсюджували у Венеції листівки. У них вони наголошували на близькості Леоніда Міхельсона з Володимиром Путіним. Також нагадували про претензії, які бізнесу "Новатек" висловлюють екологи.

Раніше у Німеччині заарештували розкішну яхту соратника Путіна

Кілька днів тому ми розповідали про те, що у порту Гамбурга затримали яхту Luna. Відомо, що судно вартістю 400 мільйонів євро належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову. Цікаво, що раніше ним володів інший російський олігарх – Роман Абрамович.

Зауважимо, що за документами судном володіє не Ахмедов, а Ліхтенштейнський траст. Тож Федеральному управлінню німецької кримінальної поліції необхідно було спочатку виявити докази. І лише після цього пов'язувати російського мільярдера з кораблем за 400 мільйонів євро.

Лише після ретельного аналізу, а також розгляду справи правоохоронці виявили зв'язок між Ахмедовим і Luna. Відтак, розкішна яхта потрапила під санкції. Тож тепер вона не матиме можливості покидати порт Гамбурга.

Що стосується самого Ахмедова, то він родом з Азербайджану. На початку квітня мільярдер потрапив до санкційного списку ЄС. Понад 20 років олігарх потрапляє до ТОП 200 найбагатших людей Росії за версією Forbes країни-агресорки. Відомо також, що раніше він був членом Ради Федерації Європи.

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