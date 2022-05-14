У ЗМІ з'явилась інформація, що в Португалії заарештували розкішний будинок Абрамовича. Він розташований у португальському регіоні Алгарві й коштує 10 мільйонів євро.

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Незадовго до війни Абрамович хотів продати нерухомість

Журналісти повідомляють, що російський олігарх буцімто за 15 днів до початку російського вторгнення в Україну хотів продати нерухомість. Про це свідчить те, що певні кроки до продажу робила компанія Millhouse Views LLC, яка є у власності інвестиційного холдингу Абрамовича.

Але ці плани олігарха зірвала португальська державна банківська корпорація Caixa Geral de Depósitos. Адже корпорація повідомила про це поліцію. Таким чином у Португалії заморозили реєстрацію власності з 25 березня на вимогу Міністерства закордонних справ країни.

Санкції проти Абрамовича

Російський олігарх після початку війни також став одним із тих, хто потрапив під жорсткі санкції Євросоюзу та Великої Британії. Його активи разом із лондонським футбольним клубом "Челсі" заморозили. Абрамович продав клуб консорціуму, до якого входять американські бізнесмени Тодд Боелі та Марк Уолтер, швейцарський мільярдер Хансйорг Віс та інвестиційна компанія Clearlake Capital.

На цьому проблеми Абрамовича не закінчились. У середині квітня суд британського острова Джерсі заморозив його активи на загальну суму 7,3 мільярди доларів. Це більше половини статку олігарха, який оцінюють в 13,9 мільярда доларів.

Але й це ще не все, бо й влада Франції конфіскувала його особняк на Рив'єрі вартістю 120 мільйонів доларів. Це може бути однією з 12 французьких резиденцій, конфіскованих у Абрамовича. Але все ж таки він встиг вивести за межі ЄС дві розкішні яхти, які могли заарештувати.

Проблеми російських олігархів через санкції

Все більше російських олігархів та наближених до Путіна людей мають заслужені проблеми через те, що Росія чинить в Україні. Зокрема, в порту Гамбурга затримали яхту Luna, яка належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову. Вартість судна оцінюють у 400 мільйонів євро. Ахмедова вважають соратником Путіна.

порту Гамбурга затримали яхту Luna, яка належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову. Вартість судна оцінюють у 400 мільйонів євро. Ахмедова вважають соратником Путіна. Також 3 травня Генеральне казначейство Франції внесло віллу Copab у Сен-Тропе до переліку "заморожених" російських активів у Франції. ЗМІ вдалось дізнатись, що вілла на Лазуровому узбережжі належить родині російського олігарха Михайла Фрідмана.

Крім того, Франція накладала арешт ще на 3 вілли, які належать російським олігархам. Арештовані маєтки належать Олегу Дерипасці, Кирилу Шамалову та Мусі Бажаєву. Мовиться про маєтки "Геркулес", "Сибура" та "Тріанон", які належать російським олігархам.

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