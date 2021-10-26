Венедиктова назвала мерзавцами людей с поддельными сертификатами о вакцинации

Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала мерзавцами людей, покупающих поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Эти жесткие слова прозвучали в телеэфире 25 октября.

Также Венедиктова пообещала, что наказывать правоохранительная и судебная системы будут и тех, кто производит подделки, и тех, кто ими пользуется. А вот как именно – будет зависеть от судов.

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Наказание за поддельные сертификаты о вакцинации – "это касается всех"

Ведущий напомнил Ирине Венедиктовой ее же слова от 23 октября:

О взятии под личный контроль дел о поддельных сертификатах о вакцинации против COVID-19.

Тогда генпрокурор заявила, что "пощады не будет" к тем, кто таким занимается.

Присутствующих в студии интересовало, идет ли речь о "продавцах" подделок, или о "покупателях" тоже.

Это касается всех. Мы привлекаем к ответственности и тех, кто изготовляет и продает подделки (сертификаты и тесты), и тех, кто их покупает,

– заверила Венедиктова.

По словам главы Офиса генпрокурора, украинские суды уже начали оглашать приговоры по делах о поддельных сертификатах. В частности, и приговоры не только о штрафах, но и предусматривающие ограничение свободы.

"Да в любом случае – это привлечение к ответственности", – объяснила генпрокурор. И подчеркнула, что графа о судимости навсегда останется в биографии виновников.

Те, кто пользуются подделками, "становятся мерзавцами"

По словам Венедиктовой, она уважает, слышит и понимает тех людей, которые говорят о своих правах и не хотят вакцинироваться: "Не хочешь? Хорошо, сиди дома. Если тебе не нужны деньги, ты можешь себе позволить находиться дома и не зарабатывать – жди, когда пандемия пройдет, не подвергай опасности других".

Но если человек выходит – через покупку поддельного сертификата, поддельного теста, – такой человек перестает быть нормальным человеком, а становится мерзавцем. И надо понимать, что за этим человеком правоохранитель рано или поздно придет и приведет его в суд,

– подытожила Ирина Венедиктова.

В этом же эфире выступил и глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Он заверил, что все поддельные сертификаты "точно будут обнаружены". Также он сообщил, что 90% подделок – банальное мошенничество.

У людей выманивают 100 или 200 долларов за сертификат с QR-кодом, который никуда не ведет.

Полицейский или пограничник это элементарно обнаруживают.

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