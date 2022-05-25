Венедиктова назвала российского командира, управлявшего мародерством на Чернобыльской АЭС

Российские убийцы с первых дней войны захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Они украли дорогое оборудование.

Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, руководил мародерством на ЧАЭС во время оккупации генерал-майор полиции России Олег Якушев.

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Захватчик во время оккупации Чернобыльской АЭС являлся старшим оперативной группы федеральной службы войск национальной гвардии России.

"Этот генерал-майор руководил операцией по незаконному содержанию АЭС под контролем войск страны-агрессора. По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества. От станков, оборудования, инструментов и офисной техники до мебели и одежды. Захватчики похитили со станции имущества на более чем 26 миллионов гривен", – сообщила Венедиктова.

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Что еще натворили россияне на ЧАЭС

Оккупанты полностью остановили работу Центральной аналитической лаборатории. Учреждение исследовало радиоактивные отходы на разных этапах обращения. Следовательно, работники не могли контролировать вещества.

Венедиктова рассказала, что прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры с Нацполом и Службой безопасности Украины получили достаточно информации для подозрения Якушева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также решителя обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

Генпрокурор просит сообщать дополнительную информацию о причастности оккупанта к преступлениям. Это можно сделать по телефонам Киевской областной прокуратуры: 0970530465, 0978383187, 0501076675.

Мог содействовать оккупантам

Государственное бюро расследований сообщило, что заместитель генерального директора Чернобыльской атомной электростанции мог помогать россиянам захватить объект. Мужчину задержали еще в марте.

Чиновник скрылся с места службы и скрывался в Закарпатье. Его действия квалифицировали как дезертирство.

Разграбили всю территорию

Член общества Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко отметил, что кафиры разграбили ЧАЭС. В частности, украли технику, камеры наблюдения, машины, тракторы, которые могли бы быстро проехать и сделать минерализованную полосу, чтобы огонь не распространялся по траве – вывели из строя. Также продолжается процесс разминирования.

Обратите внимание – новые потери кафиров: смотрите видео