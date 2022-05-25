Про це розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. За її словами, керував мародерством на ЧАЕС під час окупації генерал-майор поліції Росії Олег Якушев.

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Загарбник під час окупації Чорнобильської АЕС був старшим оперативної групи федеральної служби військ національної гвардії Росії.

"Цей генерал-майор керував операцією з незаконного утримання АЕС під контролем військ країни-агресора. За його наказом з підприємства викрадено понад 2000 одиниць майна. Від станків, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Загарбники викрали із станції майна на більш ніж 26 мільйонів гривень", – повідомила Венедіктова.

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Що ще накоїли росіяни на ЧАЕС

Окупанти повністю зупинили роботу Центральну аналітичну лабораторію. Установа досліджувала радіоактивні відходи на різних етапах поводження. Відтак, працівники не могли контролювати речовини.

Венедіктова розповіла, що наразі прокурори Вишгородської окружної прокуратури з Нацполом та Службою безпеки України отримали достатньо інформації для підозри Якушева у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України. Також рашиста звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни.

Генпрокурорка просить повідомляти додаткову інформацію про причетність окупанта до злочинів. Це можна зробити за номерами телефонів Київської обласної прокуратури: 0970530465, 0978383187, 0501076675.

Міг сприяти окупантам

Державне бюро розслідувань повідомило, що заступник генерального директора Чорнобильської атомної електростанції міг допомагати росіянам загарбати об'єкт. Чоловіка затримали ще у березні.

Посадовець втік з місця служби та ховався на Закарпатті. Його дії кваліфікували як дезертирство.

Розграбували всю територію

Член громади Держагентства з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко зазначив, що окупанти розграбували ЧАЕС. Зокрема, покрали техніку, камери спостереження, машини, трактори, які могли б швидко проїхати та зробити мінералізовану смугу, щоб вогонь не поширювався травою – вивели з ладу. Також все ще триває процес розмінування.

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