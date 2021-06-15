Вакцина от вируса красивой жизни, – Венедиктова о законопроекте относительно олигархов

Ирина Венедиктова убеждена, что следует бороться не только с последствиями коррупции, а прежде всего – с ее причинами и источниками. В частности, с олигархической системой.
Генпрокурор Ирина Венедиктова напомнила, что президент Владимир Зеленский внес в парламент соответствующий законопроект.
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В результате принятия которого политики и чиновники получат от государства бесплатную "вакцину от заражения вирусом стремление к красивой жизни",
– заметила чиновница.
Венедиктова пошутила, что в отличие от вакцины CoronaVac, этой надо "уколоться" лишь один раз. Если же не сработает, по словам прокурора, "пациента" отправят на "долгий карантин". Оттуда в политику вернуться уже не получится.
"Олигархический формат" рассмотрения дел
Чиновница призналась, что ее волнуют уголовные дела, а не общеполитический фон вокруг олигархов. Она отметила, что расследование дел порой попадает в олигархический формат. Тогда эксперты отказываются готовить выводы, судьи одновременно болеют и тому подобное.
"Нам есть над чем работать и мы готовимся к "марш-броску", – добавила Венедиктова.
Что предусматривает законопроект об олигархах
- Внесенный президентом законопроект определяет понятие "олигарх" в Украине. Документ зарегистрировали в парламенте 2 июня.
- Олигархами будут считать людей, подпадающих под ряд утверждений. Например, участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, собственность субъекта хозяйствования с монополией на рынке, наличие активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц – это 2,27 миллиарда гривен.
- Кого признать олигархом – будет решать Совет национальной безопасности и обороны. Этих людей будут заносить в реестр олигархов, который тоже создадут, если законопроект одобрят.