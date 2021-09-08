Венедиктова обсудила расследование сбития MH17 с генпрокурором Нидерландов

Ирина Венедиктова заявила, что для нее расследование сбития малайзийского боинга рейса MH17 является чрезвычайной ответственностью. Ведь, по ее словам, результатов ожидает весь мир.

Об этом генеральный прокурор сообщила во время встречи в Гааге со своим нидерландским коллегой Тео Хофстее и его заместителем, руководителем совместной следственной группы Дигной ван Бутцелар.

Читайте также Я прошел через ад, – человек, потерявший 3 дочерей в катастрофе MH17, выступил в Гааге

Стороны обсудили вопросы международно-правового сотрудничества между органами прокуратур Украины и Нидерландов, а также дальнейшее взаимодействие в деле МН17.

Для меня это чрезвычайная ответственность, ведь результатов расследования по делу сбития самолета в небе над Донбассом ожидает весь мир,

– сказала Ирина Венедиктова.

Она отметила, что благодаря усилиям совместной следственной группы уже удалось установить 4 человек, которые обвиняются в совершении этого преступления.

"Установка остальных причастных к этой трагедии продолжается. Участники JIT работают для привлечения к ответственности всех виновных. Мы очень ценим наше сотрудничество", – добавила генпрокурор.

Обратите внимание! На этой неделе в комплексе юстиции "Схипхол" начался очередной блок слушаний по делу МН17 – в окружном суде Гааги слово имеют родственники погибших.

Ирина Венедиктова посетит судебное заседание 9 сентября.

Дело MH17: что известно

Пророссийские боевики сбили Боинг рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, они все погибли.

В этом резонансном деле сейчас проходят обвиняемыми четыре человека: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

В Гааге 7 июня стартовало заседание суда по делу об авиакатастрофе малайзийского самолета. Материалов накопилось на 65 тысяч страниц.





Трагедия MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала