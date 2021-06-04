Венедиктова озвучила статус Порошенко по делу о "пленках Медведчука"

Расследование уголовного производства о закупке угля с оккупированного Донбасса в 2014 году продолжается. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители обязательно установят правду.

В том числе и то, имел ли отношение к этому преступлению пятый президент Петр Порошенко. Впрочем, сейчас он, по словам той же Венедиктов, в деле имеет статус свидетеля.

К слову, 1 июня Венедиктова впервые прокомментировала решение апелляции по Стерненку

Дело "пленок Медведчука": какой статус в нем у Петра Порошенко

Руководительница Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что "в этом производстве он – свидетель". Речь о пятом президенте Петре Порошенко, который, вероятно, заочно фигурирует в записях, известных как "пленки Медведчука".

Если вы хотите, чтобы я сейчас сказала, виноват он или не виноват – я не могу. Потому что сразу таким образом мы переводим дело с уголовно-процессуальной плоскости в политическую. И делаем человеку огромную услугу,

– пояснила при этом Венедиктова.

Однако и заверила: "Друзья, я понимаю, что мы все возмущены. Общество возмущено. Общество хочет ответа. И мы профессионально к ответу и к правде дойдем".

Могут ли Порошенко допросить принудительно

По словам Венедиктова, Порошенко могут принудительно привести на допрос в СБУ:

Если он и дальше будет игнорировать вызовы.

И если следователь по делу обратится к генпрокурору с таким ходатайством.

Мы его приглашаем на допрос в СБУ. Пока... Вы видите как. Как только ко мне обратится следователь по согласованию о таком ходатайстве (принудительном приводе на допрос – 24 канал), я его применю,

– заверила Ирина Венедиктова.

Уголовное производство по поставкам угля с оккупированного Донбасса в 2014 году правоохранители открыли в апреле, как сообщила генпрокурор, как раз после обнародования в СМИ записей разговоров Виктора Медведчука.

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