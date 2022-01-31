Венедиктова подписала подозрение "слуге" Кузьминых
Источник:фейсбук-страница Ирины Венедиктовой
Генпрокурор Ирина Венедиктов подписала подозрение "слуге народа" Сергею Кузьминых. Накануне его поймали с поличным во время получения взятки.
Генпрокурор подчеркнула, что политика подозревают в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Она объяснила, что речь идет о правонарушении в сфере медицины.
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Венедиктова возмущена действиями Кузьминых
"Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить", – написала Венедиктова. Как добавила чиновница, она убеждена, что президент Зеленский, народные депутаты и члены правительства вкладывали совсем другой смысл в процессы, связанные с развитием и поддержкой здравоохранения.
Если для кого-то из правоохранителей отчитаться о раскрытом преступлении – это элемент соревновательного вида спорта, то для меня – нет,
– заверила глава Офиса генпрокурора.
Венедиктова подчеркнула, что констатировать факты ей приходится "с болью". Она надеется, что таких случаев в будущем будет меньше. "Особенно, когда говорим о человеке, брат которого совершал подвиги во имя нашего государства и его граждан", – отметила генпрокурор.Справка. Брат Сергея – Олег Кузьминых – подполковник ВСУ, командир "киборгов" из Донецкого аэропорта. После освобождения из плена боевиков создал вместе с Сергеем фонд, который помогает раненым бойцам.
Генпрокурор подчеркнула, что предыдущие заслуги "не конвертируются в иммунитет от прокуроров". По словам Венедиктовой, она искренне сожалеет, что этот политик оступился. Впрочем, подозрение подписано, как этого требует законодательство. Так что дальше – слово за судом.
Кузьминых поймали на взятке: что известно
- 39-летний Сергей Кузьминых – родом из Житомира. Прошел в парламент в 2019 году от "Слуги народа". Баллотировался по одномандатному округу №67 в Чудновском районе Житомирской области.
- Является членом комитета Совета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования, председателем подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности.
- 28 января политика задержали, когда тот получал взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Речь идет о 558 тысячах гривен.
- В "Слуге народа" шокированы этой информацией, ведь у Кузьминых был от них большой кредит доверия. В политсиле заверили, что их коллега будет нести ответственность за совершенное, как того требует закон.