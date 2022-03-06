Венедиктова сообщила о подозрении скандальному Киве

Ирина Венедиктова сообщила о подозрении одиозному пророссийскому политику Илье Киве. В ближайшее время его объявят в международный розыск.

Киве сообщили о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. Генпрокурор Венедиктова подчеркнула, что дальше пророссийского политика ждет арест, экстрадиция и справедливый суд.

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По словам генпрокурора, на основе собранных доказательств понятно, что своими действиями и высказываниями Кива причинил колоссальный вред Украине. Венедиктова обратилась к одиозному Киве.

Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей

– подчеркнул Венедиктова.

Она заметила: все усилия Кивы и его кураторов – напрасны. Ничего не выйдет. Вот только узнает об этом Кива из СМИ в специально отведенное время для просмотра телевизора, если суд сочтет доводы прокуроров убедительными.

"Как генеральный прокурор я реализую свое право перевести вас в статус подозреваемого лица", – заключила Венедиктова.

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