Венедиктова впервые прокомментировала свое отстранение

Владимир Зеленский 17 июля отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора. Чиновница впервые публично отреагировала на ситуацию днем позже.

Венедиктова попросила не распространять от ее имени каких-либо утверждений, ведь они не имеют к ней никакого отношения. Она отметила, что прокомментирует ситуацию с ее устранением более исчерпывающе, когда "наступит время".

Читайте также Правильные решения у нас всегда принимаются с опозданием, – нардеп о громких отставках

Реакция Венедиктовой на ее отстранение от должности генпрокурора

Ирина Венедиктова заявила, что по состоянию на сейчас она не обсуждала ситуацию ни с одним человеком и пока также воздерживается от комментариев, поскольку, по ее мнению, они не ко времени.

Вместе с тем чиновница отметила, что была назначена на должность генерального прокурора, будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года "всерьез повзрослела".

Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий,

– заявила Венедиктова.