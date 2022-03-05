Венедиктова выдала ордер на заочный арест Олега Газманова

По заслугам получат все кремлевские слуги. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова выдала ордер на арест российского певца Олега Газманова, который отрыто поддерживает политику Путина.

Более того, прокуратура инициировала процедуру объявления Газманова в международный розыск.

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"Естественно, зарубежные туры – часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, к сожалению", – обратилась Венедиктова к российскому певцу и посоветовала не поскупиться на хорошего адвоката с международным бекграундом.

Генпрокурор обыграла известную песню Газманова, которой он развлекает армию убийц: "Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак – только в суде".

Олег Газманов открыто поддерживает агрессию России против Украины. Он неоднократно выступал в оккупированном Россией украинском Крыму.



Венедиктова выдала ордер на заочный арест Газманова / Фото Генпрокорора Украины



Венедиктова выдала ордер на заочный арест Газманова / Фото Генпрокорора Украины

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