Венедиктова выступила на заседании Совбеза ООН по зверствам, совершенным в Украине

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступила на заседании Совбеза ООН. Там она рассказала о зверствах оккупантов на территории нашего государства.

Ирина Венедиктова отметила важность того, что Россия должна нести ответственность за преступления, совершенные в Украине. Генпрокурор подчеркнула, что сейчас она отвечает за фиксацию всех военных преступлений оккупантов.

Заметьте У России были заготовленные списки людей, которых планировали убить, – мэр Бучи

В действиях россиян есть признаки геноцида

Ирина Венедиктова отметила, что в действиях российских оккупантов есть признаки геноцида, ведь с начала полномасштабной войны они целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, из-за чего погибают мирные жители. В частности, они обстреливали школы и больницы.

В общей сложности россияне уничтожили более 4 300 гражданских объектов. В том числе 275 школ, 169 садов, более 340 больниц и более 500 объектов гражданской инфраструктуры.