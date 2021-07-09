Венедиктова забрала у Мамедова последние полномочия в руководстве Офиса генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова остальные полномочия. В частности, в департаменте защиты интересов детей и противодействия насилию и по взаимодействию с тренинговым центром прокуроров.

У Мамедова была ответственность за департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также за взаимодействие с тренинговым центром прокуроров.

Кстати Венедиктова переподчинила себе "департамент войны"

Кто будет руководить департаментом

Однако в приказе за 8 июля о распределении обязанностей фамилию Мамедова не упомянули. Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию будет возглавлять Игорь Мустеца, а взаимодействие с тренинговым центром прокуроров – Алексей Симоненко.

Что этому предшествовало

Перед тем, 30 июня, новым руководителем департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта вместо Мамедова стал Максим Якубовский.

Однако на следующий день Венедиктова подчинила этот департамент себе.

После "департамента войны" у прокурора Мамедова забрали доступ к гостайне.

После назначения Якубовского в обществе возникли дискуссии. Дело в том, что мужчина работал при "Украинском выборе" Виктора Медведчука. Именно департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, расследует дело "Украинского выбора".