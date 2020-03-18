Венедиктова может стать "ручным прокурором": риски назначения Зеленского

Пока по всей стране вводят ограничительные меры, депутаты Верховной Рады и президент в турборежиме решили позакрывать свои "хвосты". На внеочередном заседании парламента приняли закон, который должен предотвратить распространение вируса, назначили нового министра экономики и нового генерального прокурора.

Ми завжди сприймаємо світ, події та людей насамперед крізь призму власного досвіду. Тож хочу поділитися своїм досвідом спілкування з новим генпрокурором.

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14 червня 2019 року тоді ще кандидат в народні депутати Ірина Венедіктова була гостем в ефірі нашого 24 каналу. Я мав можливість поставити їй питання. На той момент Венедіктова була в реєстрі "Фігуранти антикорупційних розслідувань", який веде громадський рух ЧЕСНО.

Я попросив Венедіктову пояснити, чому вона потрапила у цей каталог. Але пані Ірина вирішила, що найкращий захист – це напад.

Відповідь Венедіктової на питання про реєстр руху ЧЕСНО: дивіться відео



Тоді я зробив знімок екрану сторінки сайту, який підтверджує, що пані Ірина справді була у тій базі фігурантів антикорупційних розслідувань. Після ефіру я показав їй ту веб-сторінку. Вона попросила у мене вибачення за свою гостру реакцію в ефірі.

Цей епізод, як на мене, яскраво свідчить, що новий генеральний прокурор має власне уявлення про правду та справедливість. І усе, що не вкладається в нього, автоматично є неправдою. Погодьтеся не найкраща риса для людини, яка обіймає таку посаду.

Звісно, це тільки моє особисте враження про пані Ірину. Одразу додам, що невдовзі після тих подій сторінку з її профайлом з того каталогу ФАР таки видалили. Але це зовсім не пояснює її реакцію і звинувачення на мою адресу через, здавалося б, просте питання.

Подивимось на заяви, які робила досі Ірина Венедиктова. 20 лютого було оприлюднене інтерв'ю в якому вона заявила: для розслідування справ Майдану треба скасувати закон про так звану амністію учасників Революції Гідності.

Довідка. Відповідний закон ухвалений у 2014 році та передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників Революції Гідності. Мовиться про переслідування про можливі порушення, пов'язані з Майданом. Усі відповідні кримінальні провадження мали бути закритими, а участь осіб в акціях протесту підтверджується їх заявою відповідному органу чи посадовій особі.

Що відомо про намір Венедіктової скасувати амністію?Венедіктова заявила про "необхідність" скасувати закон про недопустимість кримінального переслідування учасників Революції гідності. Мовляв, це потрібно для об'єктивного і чесного розслідування тих подій. За її словами, українці повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ.



Вона додала: якщо накази були злочинними, тоді потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав. Дія цього закону, за її словами, напряму суперечить нормам Кримінального кодексу України. Венедіктова вказала, що саме закон про амністію для учасників Революції Гідності перешкоджає об'єктивному розслідуванню подій Майдану. Відтак, стверджує вона, для дотримання справедливості його потрібно скасувати.

Ці слова мене дивують не тільки тому, що це риторика Андрія Портнова. Пані Ірина як доктор юридичних наук повинна б знати про існування такого феномену як право на повстання. Чому Портнов закриває на це очі зрозуміло – повсталий народ його вигнав зі зручного кабінету на Банковій.

А от чому Венедіктова пропонує скасувати закон, який фактично гарантував дотримання права на повстання для учасників Революції Гідності – це загадка.

Експерти припускають, що новий генеральний прокурор стане зручним для президента і почне виконувати усе те, що відмовлявся робити її попередник Руслан Рябошапка.

До прикладу, цілком може підписати підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яку склали за матеріалами Портнова, колишнього юриста втікача-Януковича. І підстав вважати, що ту підозру підпишуть, цілком досить. Адже підготували її слідчі ДБР, яке очолювала тоді саме Венедіктова.



Що відомо про справи, в яких фігурує Порошенко / Інфографіка 24 каналу

Що ще треба знати про пані Ведендиктову? Колись вона намагалася стати суддею Верховного суду, але у неї не вийшло. Варто звернути увагу, на те, як це коментує депутатка фракції "Голос" Інна Совсун.

Виступ Совсун у Раді: дивіться відео:

Але для того, аби мене ніхто не звинуватив в однобокості, я не буду показувати тільки тих, хто критикує пані Ірину. Наприклад, Андрій Портнов дуже радий її призначенню.

Щоправда, я не зовсім впевнений, що коли радіє Портнов – це призначення можна вважати вдалим. Хто ще радіє? Колишній міністр юстиції Януковича – Олена Лукаш, і це теж показово. А ще Дубінський-Бужанський – тобто Коломойський теж радіє, це теж чудовий показник.

Що може бути далі? Негативний варіант виглядає так: Венедіктова може стати повністю ручним прокурором. І нарешті виконає передвиборчу обіцянку нової влади – "Прийде весна, будемо саджати".

У такому випадку ми дуже скоро побачимо підписання підозри Порошенку. Скоріш за все, вона розвалиться у суді. А разом з тим поховає навіть примарні надії притягнути п'ятого президента до будь-якої відповідальності.

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Справа, яка теж може стати маркером – чи почуємо ми гучні заяви генпрокурора у справі Байдена напередодні виборів у США. Адже саме Байден є головним конкурентом Трампа. Саме Трамп вимагав від президента України фактично допомогти справі проти Байдена зрушити з місця – щоб поховати конкурента. Це втягне Україну у внутрішньополітичну гру в США. Наслідки можуть бути непередбачуваними.

Що відомо про скандальну розмову Трампа та Зеленського? 21 вересня стало відомо, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.

Врешті, важливою є позиція нового генерального прокурора у справах Майдану. Якщо пані Ірина продовжить наполягати на скасуванні закону про так звану амністію, це означатиме лише одне – реванш посіпак Януковича у сучасній політиці України.

Усе це поховає надії на встановлення справедливості в Україні на найближчі роки, поставить ще більший знак питання у співпраці з МВФ і кінцево зупинить реформу прокуратури.

Але я й надалі буду залишатись оптимістом: Венедіктова цілком може виявитись набагато мудрішою, ніж натякають її попередні заяви. І цілком може зрозуміти, що єдиний шлях для нового генпрокурора – це продовження реформи, яку розпочав Руслан Рябошапка.

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Адже тільки створення справді незалежної, професійної і вільної від корупції прокуратури дасть можливість розраховувати на правосуддя в майбутньому. І це очевидно, як 2+2.

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