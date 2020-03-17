Быстрое назначение Венедиктовой: эксперты объяснили, для чего это Зеленскому

О назначении Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора, карантине в Украине и вызовах, связанных с борьбой мира против коронавируса – в программе "Политбюро" рассказали журналистка Татьяна Даниленко и политические обозреватели Дмитрий Литвин и Евгений Будерацкий.

О назначении Венедиктовой

17 марта Верховная Рада поддержала назначение Ирины Венедиктовой руководителем офиса генпрокурора. Представление о таком назначении внес Владимир Зеленский.

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На этом посту Венедиктова заменила Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие еще 5 марта. Сама же Венедиктова в последнее время исполняла обязанности руководителя Государственного бюро расследований.

Дмитрий Литвин: Меня больше всего сейчас интересует, как Венедиктова будет искать себе заместителей уже в Офисе генпрокурора. Потому что те, что были с Рябошапкой, уйдут.

Татьяна Даниленко: Конечно, это назначение – "удлинитель руки" Владимира Зеленского в условиях де-факто чрезвычайного положения, даже если он нео введено.

Справка. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения из-за коронавируса на всей территории Украины в случае возникновения такой необходимости.

Это кнут для того, чтобы держать в узде депутатов, которые должны будут голосовать за какие-то решения, говорится о всем политическом классе в принципе.

Венедиктова – это человек Зеленского, это №3 в его списке. Это не кто-то с улицы. Не так, как с Рябошапкой – посоветовали хорошие люди. Она – его доверенное лицо.

И она демонстрирует политическую лояльность с самого начала своего попадания в политику. Мне кажется, она будет делать то, что нужно власти.



Офис генпрокурора возглавила Ирина Венедиктова / Фото "Укринформ"

Дмитрий Литвин: Конфликтов относительно подписей будет гораздо меньше. На самом деле надо разделить это все на две части. Потому что, во-первых, есть политическое желание по Венедиковой. Во-вторых, объективно существует в обществе вопрос о посадках. Он возникает всегда. Можно сколько угодно говорить о каких-то политических преследованиях, но общество требует посадок. Венедиктова сегодня в Верховной Раде очень недвусмысленно дала понять, что она будет двигаться в этом направлении.

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Дмитрий Литвин: И вообще встает вопрос не то, что о кнуте, а о том, как далеко это все может зайти. Потому что если спешишь с посадками, то не очень много получаешь впоследствии в суде. Это будет информационно очень активно, очень экспрессивно. Но я не знаю, сможет ли она обеспечить тот результат, который не смог обеспечить Рябошапка. Чисто процессуально.

Евгений Будерацкий: Когда мы увидим дело против Дубневича, тогда поймем, зачем Венедиктова так быстро заходила на должность.

Сегодняшнее голосование четко показало, что внефракционные депутаты резко полюбили нового генерального прокурора. Хотя не любили ее, когда она была в ГБР.

Как-то так история интересно складывается. А именно по внефракционным больше всего вопросов есть по Дубневичу.

Что известно о деле Дубневича?

Народного депутата Ярослава Дубневича арестовали в ноябре 2019 года, впоследствии он вышел под залог в 90 миллионов гривен. В деле против него говорится о коррупционных действиях в отношении Укрзализныци, из-за которых государство потеряло по меньшей мере 93 миллиона гривен. Подробнее о ходе дела против Дубневича – читайте здесь.

О карантине в Украине

Татьяна Даниленко: Украинская власть вводит карантинные меры, которые скорее похожи на метод кнута. При этом, никаких "пряников" украинцам правительство не предлагает. Карантин вводят, чтобы не было коллапса медицинской системы и хаоса в странах. Однако Украина это делает "по-особенному".

Татьяна Даниленко: Мы вводим (карантин – 24 канал) синхронно с Европой. Я переписываюсь со своими коллегами из разных стран: Нидерланды, Швеция, Польша, Словакия, Австрия – везде используют методы кнута и пряника.

У нас пока только кнут. Пряник мы увидели в законе, который освободил крупный бизнес от земельного налога и налога на недвижимость. Также ЕСВ для ФЛП. Это все пряники.

Важно. Из-за ограничений, которые ввели с 17 марта по всей Украине, депутаты решили внести налоговые изменения. Они будут действовать с 1 марта до 30 апреля.

Что изменили по законопроекту № 3230?

Всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, освободили от единого социального взноса; временно отменили штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ; отменили налог на коммерческую недвижимость и землю.



Освободили бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта до 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты; на 3 месяца отсрочили обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев"; ввели временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжения начатых.

Татьяна Даниленко: Проблема в отсутствии различных социальных программ. К примеру, для пожилых людей. Вопросы к власти, как она использовала те 2,5 месяца (время, когда в Украине еще не было случаев заражения коронавирусом – 24 канал) – риторические. Они зависли в воздухе, ведь мы не знаем, обеспечило ли нас государство масками, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим или нет.

О возвращении украинцев из-за границы

Украинец Виталий Дехтяров уехал с семьей в Норвегию еще до того, как коронавирус масштабно распространился в мире, в частности в Украине. Он рассказал, что у его семьи была мечта побывать за полярным кругом. Однако со временем границы перекрыли и возможности вернуться домой самостоятельно уже не было.

Каким образом и когда вернется семья Дехтяровых – читайте здесь.