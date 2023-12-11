Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, прокомментировав возможную новую войну в Южной Америке.

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Сейчас Венесуэла создает "рамки", чтобы Гайана сама передала эти территории или начнется военная операция по захвату региона Эсекибо.

Как ситуация может развиваться дальше

Как считает Чаленко, Венесуэла не сможет использовать все то российское вооружение, которое у них есть на данный момент. Все из-за рельефа территории. Там непроходимые джунгли, по которым не вся военная техника может проехать.

Думаю, что там операция будет состоять из захвата площадок, где добывают нефть. И соответственно захвата самых скважин. Очевидно, что силы несравнимы. Здесь гораздо больше диспропорции, чем на войне России против Украины. Должны понимать, что Мадуро на этом не остановится. Он может вообще потом сказать Гайане, что хочет еще территорий,

– заметил Чаленко.

Обратите внимание! Различные подконтрольные Мадуро СМИ распространяли нарративы о том, что часть Гайаны – это "исторические земли" Венесуэлы. Это очень похоже на кремлевские нарративы, которые запускала Россия для оправдания полномасштабного вторжения в Украину.

На самом деле после аннексии Крыма и полномасштабной войны Россия открыла "ящик Пандоры". Сейчас в разных частях света могут разразиться конфликты за разные так называемые "спорные территории". Это то, чего пытается сейчас достичь Россия. Важно, как именно отреагируют Соединенные Штаты.

Разные страны видят, что Штатам либо не хватает сил из-за внутриамериканской ситуации, либо еще по каким-то причинам. Сегодня убираются барьеры, которые не давали осуществить эскалацию. На этом также будет играть Россия, ведь им важно делать такие "маленькие огоньки" по миру,

– сказал Чаленко.

Ситуация в Гайане: коротко