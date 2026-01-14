Путин очень нервничает: аналитик ответил, как события в Венесуэле могут подорвать способность РФ воевать

Между Россией и Венесуэлой были тесные экономические связи. Арест Николаса Мадуро может негативно повлиять на это. В частности говорится о способности россиян вести войну на территории Украины.

Аналитик по вопросам нацбезопасности и внешней политики Марк Тот рассказал 24 Каналу, что Венесуэла была важной для "Роснефти", ведь была возможность заключать бизнес сделки, чтобы пополнять российскую экономику. Теперь Запад имеет шанс эффективнее давить на Кремль.

Как ситуация в Венесуэле влияет на Россию?

Марк Тот подчеркнул, что Китай, Куба и Иран являются союзниками Венесуэлы, однако они также поддерживают Россию и помогают Владимиру Путину продолжать войну на территории Украины.

То, что США арестовали венесуэльского лидера вредит интересам этих стран, потому что разрушает уже давно налаженную торговлю нефтью.

Поэтому из этого могут быть положительные моменты (для цивилизованного мира, – 24 Канал). Однако возникает вопрос, как на это повлиять, ведь в Венесуэле нет войск США. Блокада и санкции продолжаются, но если есть необходимость изменить все раз и навсегда, то должен быть план, чтобы Венесуэла перестала быть под контролем Китая и России,

– сказал аналитик.

Так или иначе, доходы Кремля от продажи нефти упали на 25%. Сложности в сотрудничестве с Венесуэлой также могут ударить по финансовым возможностям России.

По словам аналитика, в 2026 году будет продолжаться 2 войны: на поле боя и в экономике. Из-за финансовых трудностей Россия едва держится на плаву, а потеря Венесуэлы как важного партнера еще больше усложняет положение Путина.

Кроме того, кремлевский диктатор потерпел неудачу уже не впервые, ведь в 2025 году потерял влияние на Сирию, где был свергнут режим Башара аль-Асада.

События в Иране также заставляют Путина нервничать, ведь там уже долго продолжаются массовые протесты против власти.

Это большой плюс для Украины на поле боя, ведь Путину есть из-за чего волноваться. Его глобальная война против Запада начинает разрушаться,

– добавил Марк Тот.

Если Кремль окончательно потеряет влияние на Венесуэлу, то это может положительно повлиять на Украину, ведь у России будет еще на одного союзника меньше.

Что известно о ситуации в Венесуэле?