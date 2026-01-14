Аналітик з питань нацбезпеки та зовнішньої політики Марк Тот розповів 24 Каналу, що Венесуела була важливою для "Роснефті", адже була можливість укладати бізнес угоди, щоб поповнювати російську економіку. Тепер Захід має шанс ефективніше тиснути на Кремль.

Як ситуація у Венесуелі впливає на Росію?

Марк Тот підкреслив, що Китай, Куба та Іран є союзниками Венесуели, проте вони також підтримують Росію та допомагають Володимиру Путіну продовжувати війну на території України.

Те, що США арештували венесуельського лідера шкодить інтересам цих країн, бо руйнує вже давно налагоджену торгівлю нафтою.

Тому з цього можуть бути позитивні моменти (для цивілізованого світу – 24 Канал). Проте виникає питання, як на це вплинути, адже у Венесуелі немає військ США. Блокада та санкції продовжуються, але якщо є потреба змінити все раз і назавжди, то має бути план, щоб Венесуела перестала бути під контролем Китаю та Росії,

– сказав аналітик.

Так чи інакше, доходи Кремля від продажу нафти впали на 25%. Складнощі у співпраці із Венесуелою також можуть вдарити по фінансових спроможності Росії.

За словами аналітика, у 2026 році триватиме 2 війни: на полі бою та в економіці. Через фінансові труднощі, Росія ледве тримається на плаву, а втрата Венесуели, як важливого партнера, ще більше ускладнює становище Путіна.

Крім того, кремлівський диктатор зазнав невдачі вже не вперше, адже у 2025 році втратив вплив на Сирію, де було повалено режим Башара аль-Асада.

Події в Ірані також змушують Путіна нервувати, адже там вже довго тривають масові протести проти влади.

Це великий плюс для України на полі бою, адже Путін має через що хвилюватись. Його глобальна війна проти Заходу починає руйнуватись,

– додав Марк Тот.

Якщо Кремль остаточно втратить вплив на Венесуелу, то це може позитивно вплинути на Україну, адже у Росії буде ще на одного союзника менше.

