"Он упадет, он упадет": Венесуэлу охватили протесты после объявления Мадуро победителем выборов

Венесуэльцы вышли на улицы Каракаса после объявления результатов президентских выборов. Оппозиция и международное сообщество считают, что нынешний режим в Венесуэле потерпел поражение в ходе голосования.

А вот официальные венесуэльские избирательные власти объявили, что президент Николас Мадуро беспрекословно избрал кресло главы государства на президентских выборах. Протестующие называют это "мошенничеством".

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Протесты в Венесуэле после президентских выборов

Журналисты отмечают, что 29 июля сначала на улицы столицы Венесуэлы вышли десятки людей. Впоследствии количество акционеров уже оценивали сотнями.

Он упадет, он упадет, это правительство упадет!

– скандировали жители одного из районов города Петаре.

Венесуэльцы в своих лозунгах акцентировали на свободе, сжигая агитационные баннеры Мадуро. Кстати, у власти политик уже с 2013 года. Эти президентские выборы для него были третьими.

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Граждане Венесуэлы выражали недовольство, в частности, стуча кастрюлями и сковородками на улицах. Это одна из самых распространенных форм протеста в стране.

Мы закрыли наши предприятия, чтобы присоединиться к протесту. Мы были разочарованы. Этот результат не соответствует реальности. Мы проголосовали против Николаса,

– утверждает 21-летняя Каролина Рохас.

Как добавляют репортеры, 40-летний Дэвид объяснил, что вышел протестовать, поскольку считает мошенничеством действия нынешней власти. Он считает своим долгом протестовать даже на фоне того, что Мадуро собирает армию.

Протесты на улицах Венесуэлы после объявления результатов выборов: смотрите видео

Экзитполы, проведенные американской компанией Edison Research, указывали на победу представителя оппозиции Эдмундо Гонсалеса с 30-процентным отрывом.

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Официальные результаты выборов, объявленные властями, выглядят следующим образом:

Николас Мадуро – 51,2% голосов;

Эдмундо Гонсалес – 44,2% голосов.

Заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател выражал обеспокоенность относительно того, что официальные результаты выборов в Венесуэле не отражают воли и голосов венесуэльского народа.

По словам чиновника, США и другие демократические страны внимательно следят за развитием событий в Венесуэле и ждут обнародования детальных итогов подсчета голосов.