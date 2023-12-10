Венгерские перевозчики собрались протестовать: будет ли "блокада" границы

Венгерские перевозчики анонсировали старт протеста на границе возле ЧП "Загонь-Чоп". Он начнется уже 11 декабря.

Сообщается, что разрешение на протест выдала уездная полиция Саболч-Сатмар-Берег. Венгерские перевозчики потребуют отмены транспортного безвиза. Это в то время когда Украина находится в состоянии полномасштабной войны.

Обратите внимание Европейские союзы призывают к бойкоту польских перевозчиков

Отмечают, что таким способом вроде бы попытаются привлечь внимание Еврокомиссии, а также венгерского правительства к последствиям соглашения между ЕС, Украиной и Молдовой. Соглашение о "транспортном безвизе" с ЕС украинский лидер Владимир Зеленский утвердил еще осенью 2022 года.

Автоперевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и возобновления лицензионных квот на украинско-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля за украинскими перевозчиками,

– заявили венгерские перевозчики.

Что известно о "протестах перевозчиков"

Украина заявила, что венгерские перевозчики пока не будут блокировать границу.

Осенью 2023 г. польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной вроде бы стал "транспортный безвиз". В то же время эксперты видят в этом российский след. Владимир Зеленский подчеркнул, что потепление между Украиной и Польшей в этом вопросе обязательно наступит, просто нужно дать немного времени. В NYT заявили, что "польскую блокаду" уже ощутили на фронте. В материале отметили: то, что нужные украинцам грузы неделями стоят заблокированы на границе, делает бои еще более ожесточенными. Польша опровергла информацию.

Впоследствии присоединилась и Словакия. Еще 1 декабря в ГНСУ сообщили, что словацкие перевозчики начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород". Впоследствии словацкая сторона начала угрожать вообще полностью заблокировать пункт пропуска.