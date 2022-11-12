Венгерский депутат пожелал Польше иметь общую границу с Венгрией: Украина отреагировала

Крайний правый депутат венгерского парламента Ласло Торочкай оскандалился своим поздравлением Польше с Днем независимости. Он пожелал стране вновь иметь общую границу с Венгрией.

Такой призыв неприемлем. Об этом в комментарии 24 каналу заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Торочкай по случаю Дня независимости Польши пожелал стране снова иметь общую границу с Венгрией.

"Сегодня День Независимости Польши. Боже, благослови Польшу! Встретимся снова на общей польско-венгерской границе!" – написал депутат.

Свой твит он проиллюстрировал фотографией, сделанной после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году. На фотографии можно увидеть венгра и поляка, которые пожимают друг другу руки.

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