Цирк имени Орбана продолжается

Госсекретарь МИД Венгрии Томаш Менцер объявил, что в стране проведут референдум. На нем граждане должны ответить на вопрос "есть ли место Украине в ЕС".

Все дело в деньгах

Это новый этап попыток блокирования начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, о чем, в частности, недавно приняла решение Европейская комиссия.

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Сначала венгерское правительство "возмущалось" вопросами защиты венгерского языка в Украине. Далее Виктор Орбан говорил что-то неуверенное о "мировых годах" между Украиной и ЕС. Ну а теперь этот опрос.

Зачем он нужен – понятно. Орбан хочет подкрепить свои позиции результатами "народного волеизъявления", чтобы потом сопротивляться давлению, апеллируя к этому.

Видимо, поездка венгерского премьера в Китай и встреча там с "бункерным дедом" была достаточно "продуктивной". Перед Орбаном поставили задачу любой ценой блокировать начало переговоров о вступлении Украины, что он и делает. Зачем ему это? Пожалуй, дело в деньгах, которые российский режим все еще может раздавать "друзьям". В любом случае план пока кажется именно таким.

Орбан проводит референдум, перед которым усиленно запугивает граждан. Собственно, тезисы для устрашения уже озвучены:

во-первых, это идея об "угрозе войны с Россией";

во-вторых, что "Украина заберет деньги у Венгрии".

Сработает ли? Пожалуй, полностью даже сработает. А вот что будет дальше?

Игрок, который работает на врага

В общем, Орбан в последнее время немного переигрывает. Одно дело – это когда он просто блокировал на время помощь для Украины, добиваясь финансовых выгод. На это так или иначе шли, ведь так было проще.

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Но, похоже, на этот раз речь будет идти о фундаментальных геополитических вещах, и страна, которая живет сугубо благодаря другим государствам из ЕС, будет диктовать "великим государствам" свою волю? Как-то это все очень сомнительно. Поэтому придется искать все же какие-то механизмы воздействия. Среди них самый очевидный – деньги ЕС. Желание получать что-то одновременно из Брюсселя и Москвы, конечно, понятно, но это слишком даже по меркам привычной европейской лояльности.

Увидим, как они будут решать проблему. Это касается не только Украины, ведь иметь в тылу игрока, который явно работает на стратегического врага, это очень сомнительная позиция с точки зрения общеевропейской безопасности.