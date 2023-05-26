Венгрии могут запретить председательствовать в ЕС: депутаты Европарламента подготовили резолюцию

Через год, в июле 2024 года, Венгрия должна возглавить Совет ЕС на шесть месяцев. Однако Европарламент может запретить этому государству председательствовать в Евросоюзе.

Соответствующий проект резолюции уже поддержали три основных партии Европарламента. А уже в ближайшее время, на следующей неделе, могут принять депутаты Европарламента.

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Почему Венгрию хотят лишить председательства

Из-за нередких нарушений европейского законодательства Венгрию хотят лишить председательства в ЕС на ротационной основе. Так, учитывая несоответствие Венгрии законодательству ЕС, ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении ЕС, а также принципу искреннего сотрудничества, резолюция "подвергает сомнению, как Венгрия сможет надежно выполнить задачу формирования переговоров по законам ЕС в 2024 году".

Также резолюция обвиняет правительство Фидес (партии Орбана – 24 Канал) в системной коррупции и "осуждает коммуникационные кампании правительства Венгрии против ЕС, которые являются частью стратегии правительства, направленной на устранение внимания от его несоблюдения ценностей, закрепленных в статье 2 Договора о Европейском Союзе",

– отметили в СМИ.

В связи с этим резолюция призвала правительства Европейского Союза "найти надлежащее решение как можно скорее". Также в ней напоминают, что "Европарламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено".

В Венгрии отреагировали на возможный запрет

В ответ на резолюцию представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обвинил депутатов Европарламента в "том самом старом, надоевшем обвинении, что Венгрия нарушает основные принципы ЕС и, следовательно, не может председательствовать".

Но мы знаем истинную причину: им не нравится позиция Венгрии, которая поддерживает мир, и они пытаются втянуть нас в конфликт,

– добавил Золтан Ковач.

При этом под "конфликтом" имелась в виду российско-украинская война. Следует отметить, что в своей "миротворческой позиции" Венгрия не раз пыталась блокировать санкции против страны-агрессорки и помощь Украине.