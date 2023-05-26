Відповідний проєкт резолюції уже підтримали три основні партії Європарламенту. А уже найближчим часом, протягом наступного тижня, можуть ухвалити депутати Європарламенту.

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Чому Угорщину хочуть позбавити головування

Через непоодинокі порушення європейського законодавства Угорщину хочуть позбавити головування у ЄС на ротаційній основі. Так, враховуючи невідповідність Угорщини законодавству ЄС, цінностям, закріпленим у статті 2 Договору про заснування ЄС, а також принципу щирої співпраці, резолюція "ставить під сумнів, як Угорщина зможе надійно виконати завдання формування переговорів щодо законів ЄС у 2024 році".

Також резолюція звинувачує уряд Фідес (партії Орбана – 24 Канал) у системній корупції та "засуджує комунікаційні кампанії уряду Угорщини проти ЄС, які є частиною стратегії уряду, спрямованої на відвернення уваги від його недотримання цінностей, закріплених у статті 2 Договору про Європейський Союз",

– зазначили у ЗМІ.

Відтак з огляду на назване резолюція закликала уряди Європейського Союзу "знайти належне рішення якомога швидше". Також у ній нагадують, що "Європарламент може вжити відповідних заходів, якщо таке рішення не буде знайдено".

В Угорщині відреагували на можливу заборону

У відповідь на резолюцію речник уряду Угорщини Золтан Ковач звинуватив депутатів Європарламенту у "тому самому старому, набридлому звинуваченні, що Угорщина порушує основні принципи ЄС і, отже, не може головувати”.

Але ми знаємо справжню причину: їм не подобається позиція Угорщини, яка підтримує мир, і вони намагаються втягнути нас у конфлікт,

— додав Золтан Ковач.

При цьому під "конфліктом" малася на увазі російсько-українська війна. Варто зазначити, що у своїй "миротворчій позиції" Угорщина не раз намагалася блокувати санкції проти країни-агресорки та допомогу Україні.