В Венгрии обвинили Еврокомиссию в бешеных ценах на газ
6 октября 2021 , 17:30Читати новину українською
Источник:Hungary Today
Виктор Орбан заявил, что Европейская комиссия частично виновата в повышении цены на голубое топливо. По его словам, если не изменить правила, "все окажутся в невыгодном положении".
Об этом премьер-министр Венгрии сказал 6 октября во время визита в Словению.
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Правительство считает неприемлемым предложение Европейского союза о "зеленой сделке". Она предусматривает введение косвенного налога для владельцев домов и автомобилей,
– отметил Виктор Орбан.
Политик также добавил, что на венгерскую страну пока не повлияет повышение стоимости, учитывая текущий режим ограничения цен на энергоносители.Обратите внимание! Лидеры ЕС обсудили рост цен на энергоносители во время своего рабочего ужина в словенском городе Брдо во вторник и решили рассмотреть этот вопрос более подробно в течение ближайших недель.
Соглашение России и Венгрии: кратко
- Венгрия и Россия 27 сентября подписали в Будапеште долгосрочный контракт на поставку газа. Однако это будет происходить в обход Украины.
- Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.
- МИД Украины отреагировал на подписание, назвав его политическим и экономически необоснованным решением, одобренным в угоду Кремлю.
- Российская компания "Газпром" 1 октября заявила о начале поставок голубого топлива в Венгрию и Хорватию через "Турецкий поток".