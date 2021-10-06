В Венгрии обвинили Еврокомиссию в бешеных ценах на газ

Виктор Орбан заявил, что Европейская комиссия частично виновата в повышении цены на голубое топливо. По его словам, если не изменить правила, "все окажутся в невыгодном положении".

Об этом премьер-министр Венгрии сказал 6 октября во время визита в Словению.

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Правительство считает неприемлемым предложение Европейского союза о "зеленой сделке". Она предусматривает введение косвенного налога для владельцев домов и автомобилей,

– отметил Виктор Орбан.

Политик также добавил, что на венгерскую страну пока не повлияет повышение стоимости, учитывая текущий режим ограничения цен на энергоносители.

Соглашение России и Венгрии: кратко

Венгрия и Россия 27 сентября подписали в Будапеште долгосрочный контракт на поставку газа. Однако это будет происходить в обход Украины.

Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.

МИД Украины отреагировал на подписание, назвав его политическим и экономически необоснованным решением, одобренным в угоду Кремлю.

Российская компания "Газпром" 1 октября заявила о начале поставок голубого топлива в Венгрию и Хорватию через "Турецкий поток".

Лидеры ЕС обсудили рост цен на энергоносители во время своего рабочего ужина в словенском городе Брдо во вторник и решили рассмотреть этот вопрос более подробно в течение ближайших недель.