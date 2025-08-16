Личности причастных к инциденту по состоянию на сейчас не выяснили, продолжается расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Blick и Telex.

Что известно о похищении запчастей с МиГ-29?

СМИ сообщают, что неизвестные проникли на территорию военного аэродрома, перерезав его проволочное ограждение. Ворам удалось украсть запчасти, расположенные за носовым конусом самолетов, в частности локаторные детали.

Правоохранители подтверждают начало производства по этому делу. Впрочем, "учитывая интересы следствия" дополнительных подробностей по этому поводу не указали. Такой же ответ предоставили и в оборонном ведомстве страны.

Напоминают, что еще в 1993 году Россия передала Венгрии 28 истребителей МиГ-29 в качестве расчета за государственный долг. Согласно обнародованной информации, соответствующие самолеты вывели из эксплуатации в 2010 году и заменили на самолеты Gripen.

С того момента они хранились в законсервированном состоянии. В 2019 году венгерское правительство попыталось продать 19 МиГ-29, хранившихся в аэропорту Кечкемета, однако ни одного предложения на покупку так и не получили.

