Проснулись: в Венгрии призывают отозвать посла из России после ордера на арест Путина

Партия "Диалог за Венгрию" предложила правительству страны отозвать посла из России и объявить нежелательным пребывание главы российской дипмиссии в Будапеште.

Об этом заявил представитель партии Ричард Барабаш, входящей в коалицию оппозиционных политических сил Венгрии.

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Такое решение должно быть принято в свете того, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина,

– говорится в заявлении.

Почему Венгрия наконец-то изменила позицию

Политик обосновал свое мнение действиями России в Украине. Барабаш также заявил, что Диалог за Венгрию призывает национальный парламент проголосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, объясняя это необходимостью противостоять угрозе со стороны России.

МКС выдал разрешение на арест Путина

Всего в производствах, где Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксировали депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Однако реальная цифра может быть значительно больше.

В Международном уголовном суде 17 марта издали ордер на арест президента России Владимира Путина Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконная депортация и перемещение украинских детей.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – отметил, что решение МКС – это только начало. Украина системно сотрудничает с ним. Ермак подчеркнул: теперь Путина и Львова-Белова арестуют на территории стран, ратифицировавших Римский устав.

Эта партия входит в коалицию оппозиционных сил, которая на последних выборах в апреле 2022 года получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте – 24 Канал) Венгрии 57 из 199 мест.