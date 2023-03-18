Проснулись: в Венгрии призывают отозвать посла из России после ордера на арест Путина
Источник:24.hu
Партия "Диалог за Венгрию" предложила правительству страны отозвать посла из России и объявить нежелательным пребывание главы российской дипмиссии в Будапеште.
Об этом заявил представитель партии Ричард Барабаш, входящей в коалицию оппозиционных политических сил Венгрии.
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Такое решение должно быть принято в свете того, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина,
– говорится в заявлении.
Почему Венгрия наконец-то изменила позицию
Политик обосновал свое мнение действиями России в Украине. Барабаш также заявил, что Диалог за Венгрию призывает национальный парламент проголосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, объясняя это необходимостью противостоять угрозе со стороны России.Справка. Эта партия входит в коалицию оппозиционных сил, которая на последних выборах в апреле 2022 года получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте – 24 Канал) Венгрии 57 из 199 мест.
МКС выдал разрешение на арест Путина
- Всего в производствах, где Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксировали депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Однако реальная цифра может быть значительно больше.
- В Международном уголовном суде 17 марта издали ордер на арест президента России Владимира Путина Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконная депортация и перемещение украинских детей.
- Андрей Ермак – глава Офиса Президента – отметил, что решение МКС – это только начало. Украина системно сотрудничает с ним. Ермак подчеркнул: теперь Путина и Львова-Белова арестуют на территории стран, ратифицировавших Римский устав.