В Венгрии стартовали парламентские выборы
Источник:Hungary Today
В Венгрии с утра 3 апреля стартовали парламентские выборы. В ходе них оппозиция планирует расправиться с правлением пророссийского премьера Виктора Орбана.
Венгры выбирают между 5 политическими партиями. Среди них есть и господствующая политсила "Фидес".
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Крупнейшим конкурентом Орбана является проевропейская оппозиция "Единая Венгрия". В случае победы оппозиции, премьером может стать Петер Марки-Зай.
Какие еще партии участвуют в выборах
- "Партия нормальной жизни";
- "Партия венгерской двухсотой собаки";
- Megoldás Mozgalom;
- правоэкстремистская партия "Наша Родина".
Заметим, что последние опросы в Венгрии свидетельствуют о том, что большинство населения поддерживает политику Орбана.
Как будут проходить выборы
Венгры будут отдавать 2 голоса – за кандидата и партию. В общей сложности в парламент пройдут 199 политиков.
Депутатом становится тот кандидат, набравший наибольшее количество голосов в отдельном избирательном округе. Голоса, которые не засчитываются в индивидуальный мандат, засчитываются как дробные и учитываются при распределении мест в государственном списке партии.
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