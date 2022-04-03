Угорці обиратимуть між 5 політичними партіями. Серед них є і панівна політсила "Фідес".

Цікаво Якщо партія Орбана виграє вибори: 28% людей готові емігрувати з Угорщини

Найбільшим конкурентом Орбана є проєвропейська опозиція "Єдина для Угорщини". У разі перемоги опозиції прем'єром може стати Петер Маркі-Зай.

Які ще партії беруть участь у виборах

"Партія нормального життя";

"Партія угорського двохсотого собаки;

Megoldás Mozgalom;

правоекстремістська партія "Наша Батьківщина".

Зауважимо, останні опитування в Угорщині свідчать про те, що більшість населення підтримує політику Орбана.

Як відбуватимуться вибори

Угорці віддаватимуть 2 голоси – за кандидата та партію. Загалом до парламенту пройдуть 199 політиків.

Депутатом стає той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів в окремому виборчому окрузі. Голоси, які не зараховуються до індивідуального мандату, зараховуються як дробові та враховуються при розподілі місць у державному списку партії.

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