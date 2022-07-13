Венгрия объявила о чрезвычайном положении в энергетике

Правительство Венгрии объявило о введении чрезвычайного положения в энергетике с августа. Основанием для этого стал энергетический кризис, который наблюдается в значительной части Европы.

Соответствующее решение приняло правительство Венгрии по итогам совещания министров. Об этом сказал глава канцелярии премьера Гергели Гуляса во время брифинга, передает 24 канал.

Важно Не хотят дразнить путина, – Умланд оценил заявление Венгрии о поставках оружия Украине

По словам Гуляса, стало ясно, что для отопительного сезона в Европе не хватит природного газа, поэтому правительство приняло план из семи пунктов, который вступит в силу с августа. По его словам, венгерские газовые хранилища заполнены на 44%, чего хватит на четверть года.

Цель чрезвычайной ситуации, по его словам, – "подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и защита от уменьшения коммунальных услуг на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители".

Глава администрации венгерского премьера не исключил, что правительство готовится к возможным аварийным отключениям. Это может произойти, когда газ полностью закончится, но пока об этом говорить не стоит, считает Гуляс.

На какие шаги пойдет Венгрия

Страна увеличит внутреннюю добычу газа с 1,5 до 2 миллиардов кубометров. В настоящее время газовые хранилища Венгрии заполнены на 44%, что позволит обеспечить газом всю страну примерно на четверть года.

К концу года Венгрия также значительно увеличит внутреннее производство бурых углей и запрещает экспорт энергоносителей и дров. Правительство будет и дальше сдерживать цены на газ для домохозяйств.

Кроме того, министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто поручили договориться о дополнительных поставках газа. Напомним, что ранее в Венгрии ввели ограничения на продажу бензина на АЗС, чтобы защитить граждан от инфляции.

Венгрия объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике: смотрите видео