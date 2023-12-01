Есть "ядерный вариант": Politico узнало о планах ЕС обойти вето Орбана в вопросе Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает демонстрировать свою неприязнь к Украине, блокируя военную помощь от ЕС. Таким образом он провоцирует значительный политический кризис в блоке и случиться он может уже в декабре.

Об этом пишет издание Politico, передает 24 Канал. В середине декабря члены ЕС должны принять решение по присоединению Украины к организации и рассмотреть военную помощь в размере 50 миллиардов долларов. Поэтому политики ищут возможность обойти Орбана в его действиях.

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Средства воздействия на Орбана

Виктор Орбан, который является соратником Путина, требует от ЕС пересмотра политической и финансовой поддержки Украины. Он может держать блок в заложниках при принятии важных решений, поскольку ЕС должен действовать единодушно.

Такая ситуация создает "головную боль" для лидеров стран. Теоретически на столе есть "ядерный вариант", который может исключить Венгрию из политических решений. Но это может стать прецедентом разобщенности ЕС. Сейчас, как пишет издание, европейские лидеры придерживаются подхода "подхалимского ухаживания за плохим парнем", чтобы найти компромисс.

И вместе с этим ЕС все же взвешивает решение влияния на лидера Венгрии. Теоретически, Брюссель мог бы применить так называемую процедуру ЕС по статье 7. Она используется, когда считается, что страна рискует нарушить основные ценности блока. Эта процедура иногда называется "ядерным вариантом", поскольку она предусматривает самую серьезную политическую санкцию, которую блок может наложить на страну-члена — приостановление права голоса по решениям ЕС.

Впрочем, в Брюсселе убеждены, что статья 7 может вызвать негативную реакцию и в долгосрочной перспективе даже создать эффект снежного шара, что приведет к непреднамеренному выходу Венгрии из блока.

Чтобы обойти вето Венгрии по поводу помощи Украине, лидеры ЕС рассматривают вариант разделения 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год на меньшие суммы на ежегодной основе. Но это может дать сигнал, что ЕС не может взять на себя долгосрочные обязательства по Украине и соответственно не может требовать аналогичных действий от США. Подобная дилемма касается планируемой военной помощи ЕС.

По умолчанию для Брюсселя остается еще один классический вариант – отложить ключевые решения по Украине на следующий год. Вместе с этим в июне 2024 года должны состояться выборы и это еще один усложняющий решение фактор. А Венгрия в лице Виктора Орбана проводит долгую игру.