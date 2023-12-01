Про це пише видання Politico, передає 24 Канал. В середині грудня члени ЄС мають прийняти рішення щодо приєднання України до організації і розглянути військову допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів. Тому політики шукають можливості обійти Орбана у його діях.

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Засоби впливу на Орбана

Віктор Орбан, який є посіпакою Путіна, вимагає від ЄС перегляду політичної та фінансової підтримки України. Він може тримати блок у заручниках при прийнятті важливих рішень, оскільки ЄС має діяти одностайно.

Така ситуація створює "головний біль" для лідерів країн. Теоретично на столі є "ядерний варіант", який може виключити Угорщину із політичних рішень. Але це може стати прецедентом до роз'єднаності ЄС. Наразі, як пише видання, європейські лідери дотримуються підходу "підлабузницького залицяння до поганого хлопця", щоб знайти компроміс.

Та разом з цим ЄС все ж зважує рішення впливу на лідера Угорщини. Теоретично Брюссель міг би застосувати так звану процедуру ЄС за статтею 7. Вона використовується, коли вважається, що країна ризикує порушити основні цінності блоку. Цю процедуру іноді називають "ядерним варіантом", оскільки вона передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку блок може накласти на країну-члена — призупинення права голосу щодо рішень ЄС.

Утім, наразі у Брюсселі переконані, що стаття 7 може викликати негативну реакцію і в довгостроковій перспективі навіть створити ефект снігової кулі, що призведе до ненавмисного виходу Угорщини з блоку.

Щоб обійти вето Угорщини щодо допомоги Україні, лідери ЄС розглядають варіант розділення 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 рік на менші суми на щорічній основі. Але це може дати сигнал, що ЄС не може взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо України і, відповідно, не може вимагати аналогічних дій від США. Подібна дилема стосується запланованої військової допомоги ЄС.

За замовчуванням для Брюсселю залишається ще один класичний варіант – відкласти ключові рішення щодо України на наступний рік. Разом з цим у червні 2024 року мають відбутися вибори і це ще один фактор, який ускладнює рішення. А Угорщина в особі Віктора Орбана наразі проводить довгу гру.