"Мы годами давали это понять": Сийярто объяснил блокирование участия Украины в заседаниях НАТО

Венгрия блокирует участие Киева в официальных заседаниях Комиссии Украина – НАТО. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто рассказал, какая причина.

По информации Financial Times, Венгрия выступила против участия министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в официальной сессии глав МИД стран НАТО в Бухаресте. Поэтому он был вынужден встречаться с коллегами за отдельным ужином.

К теме Орбан ведет игру с ЕС, а Украина стала заложницей – Кулеба мощно обратился к венграм

Сийярто сказал, почему блокирует участие Украины в заседаниях НАТО

Сийярто 29 ноября обнародовал фото с заседания Совета министров иностранных дел НАТО. В сообщении он прокомментировал статью Financial Times о блокировании участия в нем Украины.

Мол, мы помешали проведению официального заседания Комиссии Украина – НАТО. В нашей позиции нет ничего нового или удивительного. Мы четко дали понять еще несколько лет назад, что пока Украина не вернет права венгров Закарпатья, мы не согласимся на созыв этого органа,

– заявил венгерский министр.

По его словам, Венгрия не поднимала этот вопрос с начала полномасштабной войны и не намерена делать это сейчас.

"Надеемся, что мир наступит как можно быстрее, и тогда этот вопрос можно будет снова обсуждать", – подытожил Сийярто.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина – НАТО

МИД Украины подтвердило, что полноценное участие Кулебы в официальной встрече глав МИД государств-членов НАТО в Бухаресте заблокировала Венгрия.

"Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина – НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины", – отметил представитель МИД Олег Николенко.

Он добавил, что на этой встрече Кулеба вместе с коллегами будет обсуждать дальнейшую военную помощь нашему государству, а также возобновление энергетической инфраструктуры Украины.

Стоит посмотреть – Венгрия попала в новый скандал: видео

Ранее Венгрия приостанавливала свое вето, поэтому глава МИД Украины принимал участие в официальных встречах НАТО.