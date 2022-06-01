Венгрия до сих пор хочет, чтобы из санкционного списка ЕС исключили патриарха Кирилла
Источник:Bloomberg
Европейский Союз, как известно, согласовал шестой пакет санкций против России. Он включает в себя частичное введение эмбарго на нефть агрессора и другие серьезные ограничения.
Санкции долго не могли согласовать из-за позиции Венгрии. Даже сейчас после принятия пакета страна выразила свои очередные возражения уже на заседании постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.
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Чего хочет Будапешт
СМИ сообщают, что официальный Будапешт хочет, чтобы из санкционного списка убрали главу Русской православной церкви патриарха Кирилла. Именно он является одним из публичных и величайших поклонников и приспешников Владимира Путина. То, что Кирилл в списке, якобы не сообщали во время переговоров лидеров ЕС.
Но и это еще не все претензии, якобы выдвинутые Венгрией. Она придирается еще и к "мелким техническим вопросам" по введению частичного эмбарго на российскую нефть.
Такие препятствия со стороны Венгрии приводят к тому, что время утверждения шестого санкционного пакета ЕС остается неясным. Соответственно, это дает России шансы зарабатывать еще больше, чтобы эти деньги направлять на убийства украинцев.
О таких проблемах сообщал в твиттере и журналист Рикард Йозвяк. Он подтверждал, что именно из-за Венгрии и ее требований по отношению к Кириллу послы ЕС до сих пор не могут принять пакет так, как это нужно.
Венгрия и санкции против России
- Позиция и поведение Венгрии по поводу событий в Украине заставляет думать об очевидных вещах. Ведь страна сейчас выглядит как основная приспешница Путина в ЕС. Не хотела Венгрия и соглашаться на 6 пакет санкций, но, несмотря ни на что, удалось согласовать.
- Под давлением и шантажом Венгрии в санкционном пакете сделали исключение. Речь идет о запрете поставок сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. А нефть, которая поступает в Европу по нефтепроводу, под санкции не попала. Ведь Венгрия утверждала, что нет выхода к морю и такие действия будут для нее чуть ли не катастрофой. Министр экономики Германии критиковал премьера Орбана за шантаж по нефтяному эмбарго.
- Болгарию также освободили от эмбарго на импорт нефти из России до конца 2024 года в мире по Венгрии. Это, несмотря на то, что Евросоюз обязался реализовать запрет до конца 2022 года. Ее зависимость от российского топлива составляет 95%.
Какое условие выдвигала Венгрия, чтобы согласиться на санкции: смотрите видео