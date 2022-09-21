Не совпадение, – Зеркаль назвала, кто мешает Украине поставлять больше электроэнергии в Европу

Украина в этом году начала транспортировать в Европу электроэнергию. Однако это не происходит в достаточном количестве.

Об этом для 24 каналу рассказала советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

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"Мы отключились от россиян за несколько часов до начала нового вторжения и присоединились к европейской электросети. Действительно, мы это сделали на полтора года раньше, чем планировали. Эти темпы, которыми мы подключаемся, они неожиданны, но действительно немного меньше, чем мы бы хотели", – сказала советник.

Не упустить возможность

По словам Зеркаль, мы хотели поставлять уже 800 мегаватт электроэнергии и получать за это соответствующую плату. Пока нас ограничивают пока 300.

Это действительно досадно, но для нас основное – это не упустить эту возможность из-за внутренних проблем. Обеспечить так, чтобы наша домашняя задача по ремонту всей генерирующей мощности была выполнена,

– отметила советник.

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Кто мешает Украине

Зеркаль пояснила, что у Украины есть препятствия по поставкам электроэнергии. Есть организация, состоящая из 30 операторов, обеспечивающих транспортировку электрической энергии внутри континентальной Европы.

Как рассказала Зеркаль, эти операторы очень тщательно отслеживают, чтобы была надлежащая работа сетей, чтобы все работало как швейцарские часы. Кроме того, есть еще одна рабочая группа, которую возглавляют венгры.

Они отслеживают возможные влияния на объем рынка, как украинский экспорт может влиять на него. И не торопятся подтверждать наши расчеты. Они говорят даже о том, что не нужно торопиться, потому что не запустили еще всю систему, не проверили. Они медлят с принятием решений по понятным венгерским причинам. Мы не думаем, что это совпадение,

– считает Зеркаль.

Она напомнила, что даже Урсула фон дер Ляйен в своей речи говорила, что Украина очень нужна Евросоюзу, испытывающему нехватку электроэнергии. У Украины есть избыток, который она может поставлять и получать за это деньги.

"В то же время эта техническая структура, занимающаяся вопросами несвязанными с политикой, уменьшила нам минимальную возможность, потому что венгерский оператор не посчитал цифры, которые мы предоставили. Они просто должны были их подтвердить", – пояснила Зеркаль.

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