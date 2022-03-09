Венгрия не хочет отказываться от российских нефти и газа, чтобы "не платить цену войны"

Венгрия осуждает нападение России на Украину. Но при этом она не поддерживает новые санкции, в которые входит запрет на импорт российских энергоносителей.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после двусторонних переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи платили цену войны. Поэтому санкции не должны распространяться на районы нефти и газа,

– заявил Орбан.

По его словам, распространение санкций на российский энергетический сектор будет "непропорционально большим бременем" для Венгрии.

Он убежден, что венгерская экономика "просто не может функционировать" без российской нефти и газа, потому что большая часть импорта нефти и природного газа поступает из России, а "90% венгерских семей отапливают свои дома газом".

Кстати, встречу с Джонсоном провели все главы правительств стран Вышеградской четверки: Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Большинство из них согласились с санкциями.

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