Это был бы экономический крах, – политолог объяснил, может ли Венгрия выйти из Евросоюза

Венгрия в отношении Украины, россии, вопросов помощи нашему государству противоречит тому, что есть в Евросоюзе. Однако выйти из Европейского союза Венгрия не может, ведь это будет экономический крах для нее.

Такое мнение 24 каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования, политолог Александр Солонтай. Выход Венгрии из Евросоюза допускала ныне председательствующая Чехия.

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Венгрия не столь мощная страна

Солонтай рассказал, что выход из Евросоюза противоречит интересам Венгрии. Это не столь мощная, экономически независимая страна.

Одно дело когда Великобритания вышла из Евросоюза, потому что считала, что уровень их экономической жизни выше среднего уровня, и она дотирует Евросоюз,

– отметил политолог.

Директор программ практической политики Института политического образования добавил, что схожие мотивы раздаются и от Нидерландов, которые так же дотируют Евросоюз. В частности, они в свое время голосовали против вступления Украины в Евросоюз, потому что не хотели вкладывать больше денег в Евросоюз для поддержки очередной страны с экономическим уровнем ниже среднего.

Венгрия – страна-реципиент

По словам Солонтая, Венгрия – это страна-реципиент. Она пополняется из европейских общих средств и подтягивает социальное положение, здравоохранение, жизнь людей и т.д.

"Для Венгрии история с выходом из Евросоюза – это крах. Это был бы экономический крах для самой страны, огромный экономический кризис", – отметил он.

Эта ситуация может вынудить Евросоюз пересмотреть принципы

Солонтай подчеркнул, что эта ситуация может побудить Евросоюз пересмотреть принципы единодушия и вето. Она возвращает на повестку дня тот вопрос, каким количеством голосов принимаются решения.

Например, этот вопрос решается единодушием, это – 4/5 участников, это – треть. Чтобы было понятно большинство, но разные страны могли оставаться при своей позиции,

– подчеркнул директор программ практической политики Института политического образования.

Политолог подытожил, что принцип единодушия очень тормозит развитие Евросоюза. Это касается не только вопросов Украины и безопасности, но и финансовых, налоговых, инфраструктурных, энергетических и т.д.

"Вот это сейчас вероятнее выхода стран, которые экономически развиваются путем участия в Евросоюзе", – сказал он.

Солонтай объяснил, может ли Венгрия выйти из Евросоюза: смотрите видео

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